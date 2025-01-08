У Нідерландах підпалили центр для біженців — підозрюваного заарештували

В центрі для шукачів притулку у Ейндховені спалахнула пожежа.

Фото: nos.nl

У Нідерландах підпалили центр для шукачів притулку. Про це повідомляє NOS.

Зазначається, що в центрі прийому біженців у Ейндховені спалахнула пожежа. Притулок розташований у колишньому готелі.

Близько 170 мешканців були змушені покинути будівлю в якості запобіжного заходу.

За даними правоохоронців, пожежа була в одній кімнаті будівлі і була швидко взята під контроль. Наразі з'ясовується, чи можуть мешканці повернутися додому, чи будуть вони розміщені в іншому місці.

Двоє людей були оглянуті на місці працівниками швидкої допомоги, оскільки вони могли надихатися диму.

Правоохоронці заарештували чоловіка за підозрою в підпалі.

За словами представника поліції, підозрюваний є одним з тих, хто надихався диму під час пожежі. Поліція не хоче говорити, чи є підозрюваний мешканцем притулку.

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