Польша ужесточит контроль транспортных перевозчиков — что изменится с 13 января

Перед въездом в Польшу необходимо зарегистрироваться в реестре международных автомобильных перевозчиков RMPD.

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Польша с 13 января ужесточит контроль транспортных перевозчиков. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В частности, Национальная налоговая администрация Польши с 13 января будет проверять транспортные сообщения в реестре RMPD.

Перед въездом в Польшу необходимо зарегистрироваться в реестре международных автомобильных перевозчиков RMPD на платформе PUESC.GOV.PL.

Водитель транспортного средства должен проверить все детали отчета RMPD, включая отправителя, получателя, маршрут и включить геолокацию.

Таможенники указывают, что это поможет избежать возможных проблем при таможенном оформлении на польской стороне.

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