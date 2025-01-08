Польща посилить контроль транспортних перевізників — що зміниться з 13 січня

Перед в’їздом до Польщі необхідно обов’язково зареєструватися в реєстрі міжнародних автомобільних перевізників RMPD.

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Польща з 13 січня посилить контроль транспортних перевізників. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зокрема, Національна податкова адміністрація Польщі з 13 січня буде перевіряти транспортні повідомлення в реєстрі RMPD.

Перед в’їздом до Польщі необхідно обов’язково зареєструватися в реєстрі міжнародних автомобільних перевізників RMPD на платформі PUESC.GOV.PL.

Водій транспортного засобу повинен перевірити всі деталі звіту RMPD, включаючи відправника, одержувача, маршрут та включити геолокацію.

Митники вказують, що це допоможе уникнути можливих проблем під час митного оформлення на польській стороні.

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