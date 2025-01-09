Брав 20 тисяч доларів з особи за перетин кордону — у Житомирі судитимуть чоловіка

Мешканець Житомира організував незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних.

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У Житомирі судитимуть місцевого жителя, який за 20 тисяч доларів організовував чоловікам призовного віку незаконний перетин кордону. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час дії воєнного стану мешканець Житомира організовував незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

За пакет своїх послуг з одного «клієнта» він брав 20 тисяч доларів.

«Саме за таку суму обвинувачений пообіцяв жителю області виготовити усі необхідні документи для безперешкодного перетину кордону та надати певний інструктаж», — зазначили у прокуратурі.

Обов’язковою умовою була попередня сплата половини зазначеної суми. Решту грошей військовозобов’язаний міг сплатити після того, як одержав виготовлені документи.

Проте правоохоронці викрили незаконну оборудку. У вересні минулого року, під час одержання завдатку на суму 10 тисяч доларів обвинуваченого затримали.

Наразі він перебуває під вартою.

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