Практика судов
  1. В Украине

Брал 20 тысяч долларов с человека за пересечение границы — в Житомире будут судить мужчину

07:19, 9 января 2025
Житель Житомира организовал незаконный выезд за границу военнообязанных.
Брал 20 тысяч долларов с человека за пересечение границы — в Житомире будут судить мужчину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомире будут судить местного жителя, который за 20 тысяч долларов организовывал мужчинам призывного возраста незаконное пересечение границы. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, во время действия военного положения житель Житомира организовывал незаконный выезд за границу военнообязанных мужчин.

За пакет своих услуг из одного клиента он брал 20 тысяч долларов.

«Именно за такую ​​сумму обвиняемый пообещал жителю области изготовить все необходимые документы для беспрепятственного пересечения границы и предоставить определенный инструктаж», - отметили в прокуратуре.

Обязательным условием была предварительная оплата половины указанной суммы. Остальные деньги военнообязанный мог оплатить после того, как получил изготовленные документы.

Однако правоохранители разоблачили незаконную сделку. В сентябре прошлого года при получении задатка на сумму 10 тысяч долларов обвиняемого задержали.

В настоящее время он находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Житомир военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обвинения в травле и шпионские страсти в ВККС – Совет правосудия начал рассмотрение дисциплинарного дела заместителя председателя ВККС

Руководство ВККС обвиняет сотрудников секретариата Комиссии в несанкционированных записях служебных совещаний, а также подозревает их в нежелании эффективно работать.

В Украине появится новое определение и разграничение предприятий после принятия закона об отмене Хозяйственного кодекса

Верховная Рада готовится принять закон об отмене Хозяйственного кодекса, которым будут заложены новые принципы деятельности юридических лиц и объединений юридических лиц.

IQ-тестирование в апелляционные суды по гражданской специализации – результаты первого дня

Проходной балл за тестирование на когнитивные способности преодолели 60% претендентов на должности судей апелляционных судов.

Верховная Рада приняла закон о возможности упразднения статуса объектов природно-заповедного фонда

Решения об отмене охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда местного и общегосударственного значения будут приниматься областными и Киевским городским советом.

Новый глава Налоговой службы Руслан Кравченко: «Выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей»

Новый глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду