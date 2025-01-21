В Иране к смертной казни приговорили рэпера с татуировками по всему телу

Певца Tataloo приговорили к смертной казни за богохульство.

Фото: Getty Images

В Иране к смертной казни приговорили рэпера Tataloo, имеющего татуировку по всему телу. Об этом сообщает The Guardian.

Хип-хоп исполнитель Амир Хоссейн Магсудлу, известный как Tataloo, отличается большим количеством татуировок по всему лицу и телу.

Верховный суд принял возражение прокурора против предыдущего 5-летнего тюремного заключения Магсудла за преступления, в частности богохульство. На этот раз обвиняемый был приговорен к смертной казни за «оскорбление пророка».

Издание указывает, что после побега из Ирана в Стамбул 2018 года 37-летний рэпер был передан турецкой полицией властям своей страны в декабре 2023-го.

Певец был приговорен к 10 годам за пропаганду «проституции» и обвинен в распространении «пропаганды» против Исламской Республики, а также в публикации «непристойного контента».

Приговор не окончательный и может быть обжалован.

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