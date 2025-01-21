В Ірані до смертної кари засудили репера з татуюваннями по всьому тілу

Співака Tataloo засудили до страти за богохульство.

Фото: Getty Images

У Ірані до смертної кари засудили репера Tataloo, який має татуювання по всьому тілу. Про це повідомляє The Guardian.

Хіп-хоп виконавець Амір Хоссейн Магсудлу, відомий як Tataloo, вирізняється великою кількістю татуювань на всьому обличчю і тілу.

Верховний суд ухвалив заперечення прокурора проти попереднього 5-річного тюремного ув'язнення Магсудлу за злочини, зокрема богохульство. Цього разу обвинувачений був засуджений до страти за «образу пророка».

Видання вказує, що після втечі з Ірану до Стамбула 2018 року 37-річний репер був переданий турецькою поліцією владі своєї країни у грудні 2023-го.

Співак також був засуджений до 10 років за пропаганду «проституції» та звинувачений у поширенні «пропаганди» проти Ісламської Республіки, а також у публікації «непристойного контенту».

Вирок не є остаточним і може бути оскаржений.

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