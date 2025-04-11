Украина официально установила дипломатические отношения с Сомали – Сибига подписал документ

Андрей Сибига подписал соответствующий протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром.

Источник фото: x.com/andrii_sybiha

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина официально установила дипломатические отношения с Сомали. Руководитель Министерства иностранных дел Андрей Сибига подписал соответствующий протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром.

«Антальийский дипломатический форум — отличная возможность встретиться с коллегами, в том числе из африканских стран. Украина заинтересована в укреплении связей», — прокомментировал Сибига.

Как указали в МИД, Украина оказывала помощь Сомали в рамках программы «Зерно из Украины» и готова продолжать укреплять продовольственную безопасность.

«Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметил министр Андрей Сибига.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.