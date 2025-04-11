Україна офіційно встановила дипломатичні відносини з Сомалі – Сибіга підписав документ

Україні офіційно встановила дипломатичні відносини з Сомалі. Очільник Міністерства закордонний справ Андрій Сибіга підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром.
«Анталійський дипломатичний форум – чудова можливість зустрітися з колегами, в тому числі з африканських країн. Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків», - прокоментував Сибіга.
Як вказали у МЗС, Україна надавала допомогу Сомалі в рамках програми «Зерно з України» і готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку.
«Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначив міністр Андрій Сибіга.
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