Україна офіційно встановила дипломатичні відносини з Сомалі – Сибіга підписав документ

Андрій Сибіга підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром.

Джерело фото: x.com/andrii_sybiha

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україні офіційно встановила дипломатичні відносини з Сомалі. Очільник Міністерства закордонний справ Андрій Сибіга підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром.

«Анталійський дипломатичний форум – чудова можливість зустрітися з колегами, в тому числі з африканських країн. Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків», - прокоментував Сибіга.

Як вказали у МЗС, Україна надавала допомогу Сомалі в рамках програми «Зерно з України» і готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку.

«Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначив міністр Андрій Сибіга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.