ИИ Gemini пересел за руль Android Auto – общение, переводы и поддержка во время движения

Google запускает голосового помощника Gemini в авто.

Фото: AndroidAyuda

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google объявила, что искусственный интеллект Gemini вскоре станет частью автомобильного опыта. Сначала новые функции заработают в Android Auto уже в течение ближайших месяцев, а позже в этом году - и в Android Automotive.

Gemini постепенно замещает Google Assistant, предлагая значительно более широкий функционал. В частности, кроме привычных голосовых ответов на сообщения и запросы, пользователи смогут получать более глубокий контекст. Например, запрос о ресторане теперь может включать не только адрес, но и отзывы клиентов, атмосферу заведения и описание блюд.

Интеграция Gemini с Gmail, Google Calendar, Spotify и YouTube Music позволит искусственному интеллекту находить важную информацию, например, локацию футбольного матча вашего ребенка прямо из почты.

Среди ключевых нововведений - автоматический перевод сообщений. Пользователь говорит текст на родном языке, указывает получателя и язык - и Gemini сам переводит и отправляет сообщение. Функция будет поддерживать более 40 языков.

Еще одно нововведение - Gemini Live, что позволяет живое голосовое общение с ИИ. Стоит сказать «Hey Google, let's talk», чтобы, например, обсудить, как лучше подготовиться к сложному разговору с руководителем - и все это без необходимости касаться экрана или отвлекаться от дороги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.