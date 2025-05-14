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ИИ Gemini пересел за руль Android Auto – общение, переводы и поддержка во время движения

18:30, 14 мая 2025
Google запускает голосового помощника Gemini в авто.
ИИ Gemini пересел за руль Android Auto – общение, переводы и поддержка во время движения
Фото: AndroidAyuda
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Компания Google объявила, что искусственный интеллект Gemini вскоре станет частью автомобильного опыта. Сначала новые функции заработают в Android Auto уже в течение ближайших месяцев, а позже в этом году - и в Android Automotive.

Gemini постепенно замещает Google Assistant, предлагая значительно более широкий функционал. В частности, кроме привычных голосовых ответов на сообщения и запросы, пользователи смогут получать более глубокий контекст. Например, запрос о ресторане теперь может включать не только адрес, но и отзывы клиентов, атмосферу заведения и описание блюд.

Интеграция Gemini с Gmail, Google Calendar, Spotify и YouTube Music позволит искусственному интеллекту находить важную информацию, например, локацию футбольного матча вашего ребенка прямо из почты.

Среди ключевых нововведений - автоматический перевод сообщений. Пользователь говорит текст на родном языке, указывает получателя и язык - и Gemini сам переводит и отправляет сообщение. Функция будет поддерживать более 40 языков.

Еще одно нововведение - Gemini Live, что позволяет живое голосовое общение с ИИ. Стоит сказать «Hey Google, let's talk», чтобы, например, обсудить, как лучше подготовиться к сложному разговору с руководителем - и все это без необходимости касаться экрана или отвлекаться от дороги.

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Google технологии ИИ авто

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