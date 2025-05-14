ШІ Gemini пересів за кермо Android Auto – спілкування, переклади й підтримка під час руху

Google запускає голосового помічника Gemini в авто.

Фото: AndroidAyuda

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Компанія Google оголосила, що штучний інтелект Gemini невдовзі стане частиною автомобільного досвіду. Спочатку нові функції запрацюють у Android Auto вже впродовж найближчих місяців, а пізніше цього року — і в Android Automotive.

Gemini поступово заміщує Google Assistant, пропонуючи значно ширший функціонал. Зокрема, крім звичних голосових відповідей на повідомлення та запити, користувачі зможуть отримувати глибший контекст. Наприклад, запит про ресторан тепер може включати не лише адресу, а й відгуки клієнтів, атмосферу закладу та опис страв.

Інтеграція Gemini з Gmail, Google Calendar, Spotify та YouTube Music дозволить штучному інтелекту знаходити важливу інформацію, наприклад, локацію футбольного матчу вашої дитини прямо з пошти.

Серед ключових нововведень — автоматичний переклад повідомлень. Користувач говорить текст рідною мовою, вказує одержувача та мову — і Gemini сам перекладає й надсилає повідомлення. Функція підтримуватиме понад 40 мов.

Ще одне нововведення — Gemini Live, що дозволяє живе голосове спілкування з ШІ. Варто сказати «Hey Google, let’s talk», щоб, наприклад, обговорити, як краще підготуватись до складної розмови з керівником — і все це без потреби торкатися екрана чи відволікатися від дороги.

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