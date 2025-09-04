В Лиссабоне в результате аварии фуникулера погиб украинец

МИД Украины поручил Посольству Украины в Португалии оказать семье погибшего консульскую помощь.

В столице Португалии Лиссабоне произошла авария фуникулера, в результате которой погиб гражданин Украины. Об этом сообщило hromadske со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Погибший мужчина родился в 1971 году. Дополнительных подробностей о его личности в МИД не раскрыли. Украинские дипломаты уже проинформировали родственников погибшего о трагедии и выразили им соболезнования.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил Посольству Украины в Португалии оказать семье погибшего всю необходимую консульскую помощь.

