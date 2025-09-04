У Лісабоні внаслідок аварії фунікулера загинув українець

МЗС України доручило Посольству України в Португалії надати родині загиблого консульську допомогу.

У столиці Португалії Лісабоні сталася аварія фунікулера, внаслідок якої загинув громадянин України. Про це повідомило hromadske з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Загиблий чоловік народився у 1971 році. Додаткових деталей про його особу в МЗС не розкрили. Українські дипломати вже поінформували родичів загиблого про трагедію та висловили їм співчуття.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив Посольству України в Португалії надати родині загиблого всю необхідну консульську допомогу.

