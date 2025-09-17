Практика судов
  1. В мире

Стало известно, кто претендует на покупку TikTok у США за $40 миллиардов

17:10, 17 сентября 2025
Ожидается, что американскую долю TikTok выкупят три компании – Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake Management.
Стало известно, кто претендует на покупку TikTok у США за $40 миллиардов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американскую долю TikTok планирует выкупить консорциум, в который войдут Oracle Corp., венчурный фонд Andreessen Horowitz и инвестиционная компания Silver Lake Management LLC. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, рамочное соглашение будут обсуждать на этой неделе президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин. Его предварительно согласовали американские и китайские чиновники после двухдневных переговоров в Мадриде.

Договоренность предусматривает создание американской версии популярного приложения с базированием в США, в которой Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake получат доли. В то же время китайская компания ByteDance, владелец TikTok, уменьшит свою долю до менее чем 20%, чтобы выполнить требование закона США 2024 года об обязательной продаже или блокировке приложения.

По данным источников, пользователей постепенно переведут на новую платформу. Она будет работать на тех же алгоритмах рекомендаций, что и нынешний TikTok, поскольку ByteDance предоставит лицензию на использование технологии.

Соглашение также предусматривает, что Oracle продолжит предоставлять облачные сервисы TikTok. Компания уже сотрудничает с платформой в рамках многомиллиардного проекта Project Texas, который предполагает хранение данных пользователей в США.

Аналитики оценивают американскую долю TikTok в $35–40 млрд. Однако остается открытым вопрос о том, какие именно пакеты акций получат будущие инвесторы.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым откладывается потенциальный запрет в Соединенных Штатах платформы TikTok до 16 декабря.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что рамочное соглашение по TikTok согласовано с Китаем.

В августе президент США заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые хотят приобрести приложение, и говорил о продлении срока дедлайна.

Также сообщалось, что TikTok изменит правила игры, чтобы избежать запрета в США.

Напомним, Сенат США в апреле 2024 года принял закон, который обязывает владельца TikTok — китайскую компанию ByteDance — продать платформу компании, не находящейся под юрисдикцией Китая. В противном случае приложение будет запрещено на территории США. Трамп после избрания президентом откладывал блокировку TikTok.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

США TikTok

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

США сделали первый взнос $75 млн на выполнение соглашения с Украиной о полезных ископаемых

По словам Юлии Свириденко, США сделали первый взнос в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот взнос.

Депутаты на встрече фракции «Слуга народа» с Президентом задавали вопросы об ограничении зарплат в госсекторе, «пожизненных ПЭПах» и обеспечении жильем ВПЛ

По словам депутатов, большая часть вопросов к Президенту касалась не деятельности Офиса Президента, а работы правительства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді