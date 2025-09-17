Стало известно, кто претендует на покупку TikTok у США за $40 миллиардов

Ожидается, что американскую долю TikTok выкупят три компании – Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake Management.

Американскую долю TikTok планирует выкупить консорциум, в который войдут Oracle Corp., венчурный фонд Andreessen Horowitz и инвестиционная компания Silver Lake Management LLC. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, рамочное соглашение будут обсуждать на этой неделе президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин. Его предварительно согласовали американские и китайские чиновники после двухдневных переговоров в Мадриде.

Договоренность предусматривает создание американской версии популярного приложения с базированием в США, в которой Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake получат доли. В то же время китайская компания ByteDance, владелец TikTok, уменьшит свою долю до менее чем 20%, чтобы выполнить требование закона США 2024 года об обязательной продаже или блокировке приложения.

По данным источников, пользователей постепенно переведут на новую платформу. Она будет работать на тех же алгоритмах рекомендаций, что и нынешний TikTok, поскольку ByteDance предоставит лицензию на использование технологии.

Соглашение также предусматривает, что Oracle продолжит предоставлять облачные сервисы TikTok. Компания уже сотрудничает с платформой в рамках многомиллиардного проекта Project Texas, который предполагает хранение данных пользователей в США.

Аналитики оценивают американскую долю TikTok в $35–40 млрд. Однако остается открытым вопрос о том, какие именно пакеты акций получат будущие инвесторы.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым откладывается потенциальный запрет в Соединенных Штатах платформы TikTok до 16 декабря.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что рамочное соглашение по TikTok согласовано с Китаем.

В августе президент США заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые хотят приобрести приложение, и говорил о продлении срока дедлайна.

Также сообщалось, что TikTok изменит правила игры, чтобы избежать запрета в США.

Напомним, Сенат США в апреле 2024 года принял закон, который обязывает владельца TikTok — китайскую компанию ByteDance — продать платформу компании, не находящейся под юрисдикцией Китая. В противном случае приложение будет запрещено на территории США. Трамп после избрания президентом откладывал блокировку TikTok.

