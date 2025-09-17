Стало відомо, хто претендує на купівлю TikTok у США за $40 мільярдів

Очікується, що американську частку TikTok викуплять три компанії — Oracle, Andreessen Horowitz та Silver Lake Management.

Американську частку TikTok планує викупити консорціум, до якого увійдуть Oracle Corp., венчурний фонд Andreessen Horowitz та інвесткомпанія Silver Lake Management LLC. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, рамкову угоду обговорюватимуть цього тижня президент США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін. Її попередньо узгодили американські та китайські чиновники після двох днів переговорів у Мадриді.

Домовленість передбачає створення американської версії популярного застосунку з базуванням у США, у якій Oracle, Andreessen Horowitz і Silver Lake отримають частки. Водночас китайська компанія ByteDance, власник TikTok, зменшить свою долю до менш ніж 20%, щоб виконати вимогу закону США 2024 року про обов’язковий продаж або блокування додатку.

За даними джерел, користувачів поступово переведуть на нову платформу. Вона працюватиме на тих самих алгоритмах рекомендацій, що й нинішній TikTok, оскільки ByteDance надасть ліцензію на використання технології.

Угода також передбачає, що Oracle продовжить надавати хмарні сервіси TikTok. Компанія вже співпрацює з платформою в межах багатомільярдного проекту Project Texas, який передбачає зберігання даних користувачів у США.

Аналітики оцінюють американську частку TikTok у $35–40 млрд. Утім, залишається відкритим питання щодо того, які саме пакети акцій отримають майбутні інвестори.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відкладається потенційна заборона у Сполучених Штатах платформи TikTok до 16 грудня.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що рамкову угоду щодо TikTok погоджено з Китаєм.

У серпні Трамп заявляв, що у нього вже є американські покупці, які бажають придбати застосунок, і говорив про подовження терміну дедлайну.

Також повідомлялося, що TikTok змінить правила гри, щоб уникнути заборони в США.

Нагадаємо, Сенат США у квітні 2024 року ухвалив закон, який зобов'язує власника TikTok - китайську компанію ByteDance - продати платформу компанії, яка не перебуває в юрисдикції Китаю. В іншому випадку додаток буде заборонений на території США. Трамп після обрання президентом відкладав блокування TikTok.

