НАТО подняло истребители для перехвата российских самолетов у границы Латвии

21:11, 25 сентября 2025
Два венгерских истребителя Gripen перехватили пять российских самолетов вблизи Латвии.
Источник фото: NATO Air Command / Х
Два венгерских истребителя Gripen были подняты для перехвата российских самолетов у границы Латвии. 25 сентября истребители взлетели с авиабазы Шяуляй в Литве.

Как сообщили в НАТО, это стало реакцией на полет российских самолетов — Су-30, Су-35 и трех МиГ-31 — вблизи воздушного пространства Латвии.

В Альянсе подчеркнули, что Венгрия таким образом подтвердила свою приверженность совместной охране восточного фланга НАТО, в частности стран Балтии.

Bloomberg же пишет, что европейские дипломаты на этой неделе дали четкий сигнал Кремлю: НАТО готово жестко реагировать на новые нарушения воздушного пространства, включая сбитие российских самолетов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников, представители Великобритании, Франции и Германии выразили серьезную обеспокоенность вторжением трех МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе. По их оценкам, это была преднамеренная тактика, санкционированная российским командованием.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия «испытывает готовность НАТО к ответу» и призвал союзников демонстрировать солидарность и оперативность реакции. В то же время часть европейских лидеров опасается шагов, которые могли бы спровоцировать эскалацию.

Тем временем некоторые члены НАТО, в частности Польша и Нидерланды, призвали к более решительным действиям, включая сбитие российских самолетов в случае новых вторжений.

