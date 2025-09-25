НАТО підняло винищувачі для перехоплення російських літаків біля кордону Латвії

Два угорські винищувачі Gripen перехопили п'ять російських літаків поблизу Латвії.

Джерело фото: NATO Air Command / Х

Два угорські винищувачі Gripen були підняті для перехоплення російських літаків біля кордону Латвії. 25 вересня винищувачі злетіли з авіабази Шяуляй у Литві.

Як повідомили в НАТО, це стало реакцією на політ російських літаків — Су-30, Су-35 та трьох МіГ-31 — поблизу повітряного простору Латвії.

В Альянсі підкреслили, що Угорщина таким чином підтвердила свою відданість спільній охороні НАТО східного флангу, зокрема країн Балтії.

Bloomberg же пише, що європейські дипломати цього тижня дали чіткий сигнал Кремлю: НАТО готове жорстко реагувати на нові порушення повітряного простору, включно зі збиттям російських літаків.

Як пише Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників, представники Великої Британії, Франції та Німеччини висловили різке занепокоєння вторгненням трьох МіГ-31 до повітряного простору Естонії минулого тижня. За їхніми оцінками, це було навмисною тактикою, санкціонованою російським командуванням.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія «випробовує готовність НАТО до відповіді» й закликав союзників демонструвати солідарність і швидкість реакції. Водночас частина європейських лідерів остерігається будь-чого, що могло б спровокувати ескалацію.

Тим часом деякі члени НАТО, зокрема Польща та Нідерланди, закликали до більш рішучих дій, включно зі збиттям російських літаків у разі нових вторгнень.

