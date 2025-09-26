Практика судов
Итальянская война с мафией под прицелом ЕСПЧ: конфискация имущества признана незаконной

17:54, 26 сентября 2025
ЕСПЧ признал незаконной конфискацию имущества семьи итальянца: подозрения не являются доказательствами.
Итальянская война с мафией под прицелом ЕСПЧ: конфискация имущества признана незаконной
Европейский суд по правам человека признал незаконной конфискацию имущества семьи итальянца Джузеппе Исайи, постановив, что одних лишь репутации и подозрений недостаточно для изъятия активов. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Итальянская система превентивной конфискации, введённая ещё в 1980-х годах для борьбы с мафией, позволяет изымать имущество у людей, чей образ жизни не соответствует официальным доходам, даже без новых приговоров. Именно по этому механизму в 2018 году суд Палермо заморозил дома, землю и сбережения семьи Джузеппе Исайи, ранее осуждённого за наркоторговлю и кражи. В 2020 году конфискацию сделали постоянной.

Позиция ЕСПЧ

Европейский суд признал, что решение итальянских судей было принято с грубыми нарушениями:

Не доказана связь между преступлениями Исайи и конфискованным имуществом.

Временное несоответствие: преступления датируются 1980–1990-ми, тогда как крупные покупки совершены лишь с 2010-го.

Право собственности: имущество было оформлено не на самого Исайю, а на его жену и сына, но суды не объяснили, почему это считается его активами.

Суд подчеркнул: подозрения и репутация не могут подменять доказательства. Необходимо чётко показать, откуда появились незаконные средства и как именно они были использованы.

Разногласия среди судей

Судья Раффаэле Сабато выразил особое мнение, считая, что дело вообще не должно было рассматриваться в Страсбурге. По его убеждению, итальянские суды действовали в рамках полномочий.

Другой судья, Ален Шабле, согласился с большинством, но отметил: если между преступлениями и приобретением имущества проходят десятилетия, нужны особенно убедительные доказательства.

Мнение экспертов

Профессор Анна Ориоло (Университет Салерно) считает, что решение ЕСПЧ повышает планку для национальных судов: «Власти больше не могут просто предполагать связь между преступлением и активами — её нужно доказать».

Последствия для Италии

Для семьи Исайи решение стало оправданием после лет конфискаций.

Для Италии — сигнал, что антимафиозные законы остаются законными только при строгом соблюдении стандартов доказательств.

Адвокат Исайи, Антонио Турризи, заявил: «Суд подтвердил фундаментальный принцип права, признав нарушение права моих клиентов на собственность».

Итальянское правительство пока не прокомментировало ситуацию. Если решение не будет обжаловано в Большой палате в течение трёх месяцев, страна должна будет вернуть имущество или возместить его стоимость.

