Італійська війна з мафією під прицілом ЄСПЛ: конфіскацію майна визнано незаконною

17:54, 26 вересня 2025
ЄСПЛ визнав незаконною конфіскацію майна родини італійця: підозри не є доказами.
Європейський суд з прав людини визнав незаконною конфіскацію майна родини італійця Джузеппе Ісаї, постановивши, що самі лише репутація та підозри не є підставою для вилучення активів. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Італійська система превентивної конфіскації, запроваджена ще у 1980-х роках для боротьби з мафією, дозволяє вилучати майно у людей, чий спосіб життя не відповідає офіційним доходам, навіть без нових вироків. Саме за цим механізмом у 2018 році суд Палермо заморозив будинки, землю та заощадження родини Джузеппе Ісаї, засудженого раніше за наркоторгівлю та крадіжки. У 2020 році конфіскацію зробили постійною.

Позиція ЄСПЛ

Європейський суд визнав, що рішення італійських суддів було ухвалене з грубими порушеннями:

Не доведено зв’язку між злочинами Ісаї та конфіскованим майном.

Часова невідповідність: злочини датуються 1980–1990-ми, тоді як великі покупки зроблені лише з 2010-го.

Право власності: майно було оформлене не на самого Ісаю, а на його дружину та сина, але суди не пояснили, чому це вважається його активами.

Суд наголосив: підозри й репутація не можуть підміняти докази. Необхідно чітко показати, звідки взялися незаконні кошти і як саме вони були використані.

Розбіжності серед суддів

Суддя Раффаеле Сабато висловив окрему думку, вважаючи, що справа взагалі не мала розглядатися у Страсбурзі. На його переконання, італійські суди діяли в межах повноважень.

Інший суддя, Ален Шабле, погодився з більшістю, але наголосив: якщо між злочинами та придбанням майна проходять десятиліття, потрібні особливо переконливі докази.

Думка експертів

Професор Анна Оріоло (Університет Салерно) вважає, що рішення ЄСПЛ підвищує планку для національних судів:

«Влада більше не може просто припускати зв’язок між злочином і активами — його потрібно довести».

Наслідки для Італії

Для родини Ісаї рішення стало виправданням після років конфіскацій.

Для Італії — сигнал, що антимафійні закони залишаються законними лише за умови суворого дотримання доказових стандартів.

Адвокат Ісаї, Антоніо Туррізі, заявив: «Суд підтвердив фундаментальний принцип права, визнавши порушення права моїх клієнтів на власність».

Італійський уряд поки що не прокоментував ситуацію. Якщо рішення не буде оскаржене до Великої палати протягом трьох місяців, країна повинна буде повернути майно або відшкодувати його вартість.

ЄСПЛ Італія мафія конфіскація майна конфіскація

