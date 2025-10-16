Генеральный суд ЕС признал антимонопольные рейды в офисах Red Bull законными

Суд подтвердил, что у Брюсселя были достаточные основания для проверок.

Фото: Alexander Sinn / Unsplash

Генеральный суд Европейского Союза отклонил жалобу компании Red Bull на внезапные проверки, проведенные Европейской комиссией в 2023 году. Суд подтвердил, что Брюссель имел достаточные доказательства для начала антимонопольного расследования в отношении практик энергетического гиганта. Об этом пишет Courthouse News Service.

Проверки состоялись в марте 2023 года в офисах Red Bull в Австрии, Франции и Нидерландах. Представители Еврокомиссии искали подтверждения возможного злоупотребления рыночной властью компании, в частности — подозрения в финансовом стимулировании розничных сетей отказываться от конкурирующих брендов и в участии Red Bull в деятельности отраслевой группы Energy Drinks Europe.

Компания оспорила действия Брюсселя, назвав рейды «рыболовной экспедицией». Однако суд встал на сторону Еврокомиссии, признав, что у нее были «достаточно серьезные основания» для проверки, а формулировки приказа — законны и конкретны.

Судьи подчеркнули, что на первоначальном этапе Комиссия не обязана иметь окончательные доказательства нарушения — достаточно наличия убедительных признаков, требующих проверки.

Red Bull также утверждал, что Комиссия не указала четко, подозревает ли она «злоупотребление, но не тайное сотрудничество» или «секретное соглашение в стиле картеля» в рамках торговой группы Energy Drinks Europe. Судьи отклонили этот аргумент, заявив, что законодательство ЕС не требует такой детализации на ранней стадии проверки.

Red Bull имеет два месяца, чтобы подать апелляцию. Решение Генерального суда не является окончательным: компания все еще может обратиться в высший суд Европы, но только по юридическим основаниям, а не по фактическим обстоятельствам дела.

