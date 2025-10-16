Практика судов
  1. В мире
  2. / Суд инфо

Генеральный суд ЕС признал антимонопольные рейды в офисах Red Bull законными

17:12, 16 октября 2025
Суд подтвердил, что у Брюсселя были достаточные основания для проверок.
Генеральный суд ЕС признал антимонопольные рейды в офисах Red Bull законными
Фото: Alexander Sinn / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный суд Европейского Союза отклонил жалобу компании Red Bull на внезапные проверки, проведенные Европейской комиссией в 2023 году. Суд подтвердил, что Брюссель имел достаточные доказательства для начала антимонопольного расследования в отношении практик энергетического гиганта. Об этом пишет Courthouse News Service.

Проверки состоялись в марте 2023 года в офисах Red Bull в Австрии, Франции и Нидерландах. Представители Еврокомиссии искали подтверждения возможного злоупотребления рыночной властью компании, в частности — подозрения в финансовом стимулировании розничных сетей отказываться от конкурирующих брендов и в участии Red Bull в деятельности отраслевой группы Energy Drinks Europe.

Компания оспорила действия Брюсселя, назвав рейды «рыболовной экспедицией». Однако суд встал на сторону Еврокомиссии, признав, что у нее были «достаточно серьезные основания» для проверки, а формулировки приказа — законны и конкретны.

Судьи подчеркнули, что на первоначальном этапе Комиссия не обязана иметь окончательные доказательства нарушения — достаточно наличия убедительных признаков, требующих проверки.

Red Bull также утверждал, что Комиссия не указала четко, подозревает ли она «злоупотребление, но не тайное сотрудничество» или «секретное соглашение в стиле картеля» в рамках торговой группы Energy Drinks Europe. Судьи отклонили этот аргумент, заявив, что законодательство ЕС не требует такой детализации на ранней стадии проверки.

Red Bull имеет два месяца, чтобы подать апелляцию. Решение Генерального суда не является окончательным: компания все еще может обратиться в высший суд Европы, но только по юридическим основаниям, а не по фактическим обстоятельствам дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Венецианская комиссия рекомендовала ограничить право подавать жалобы на судей и отменить направление в НШСУ как меру ответственности

Венецианская комиссия также рекомендовала установить исчерпывающий перечень сведений, которые может запрашивать ВККС в рамках проверки добропорядочности судьи

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду