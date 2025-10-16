Практика судів
  1. У світі
  2. / Суд інфо

Генеральний суд ЄС визнав антимонопольні рейди в офісах Red Bull законними

17:12, 16 жовтня 2025
Суд підтвердив, що Брюссель мав достатні підстави для перевірок.
Генеральний суд ЄС визнав антимонопольні рейди в офісах Red Bull законними
Фото: Alexander Sinn / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний суд Європейського Союзу відхилив скаргу компанії Red Bull на раптові перевірки, проведені Європейською комісією у 2023 році. Суд підтвердив, що Брюссель мав достатньо доказів для початку антимонопольного розслідування щодо практик енергетичного гіганта. Про це пише Courthouse News Service.

Перевірки відбулися у березні 2023 року в офісах Red Bull в Австрії, Франції та Нідерландах. Представники Єврокомісії шукали підтвердження можливого зловживання ринковою владою компанії, зокрема — підозр у фінансовому стимулюванні роздрібних мереж відмовлятися від конкурентних брендів та в участі Red Bull у діяв через галузеву групу Energy Drinks Europe.

Компанія оскаржила дії Брюсселя, назвавши рейди «риболовною експедицією». Проте суд став на бік Єврокомісії, визнавши, що у неї були «достатньо серйозні підстави» для перевірки, а формулювання наказу — законні та конкретні.

Судді наголосили, що на початковому етапі Комісія не зобов’язана мати остаточні докази порушення — достатньо наявності переконливих ознак, які вимагають перевірки.

Red Bull також стверджував, що Комісія не чітко вказала, чи підозрює вона «зловживання, але не секретну співпрацю» чи «секретну угоду в стилі картелю» в межах торгової групи Energy Drinks Europe. Судді відкинули це, заявивши, що законодавство ЄС не вимагає такої деталізації на ранньому етапі перевірки.

Red Bull має два місяці, щоб подати апеляцію. Рішення Генерального суду не є кінцем шляху. У Red Bull ще є два місяці, щоб перенести боротьбу до найвищого суду Європи, але лише з юридичних підстав, а не щодо фактів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду