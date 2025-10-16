Генеральний суд ЄС визнав антимонопольні рейди в офісах Red Bull законними

Суд підтвердив, що Брюссель мав достатні підстави для перевірок.

Фото: Alexander Sinn / Unsplash

Генеральний суд Європейського Союзу відхилив скаргу компанії Red Bull на раптові перевірки, проведені Європейською комісією у 2023 році. Суд підтвердив, що Брюссель мав достатньо доказів для початку антимонопольного розслідування щодо практик енергетичного гіганта. Про це пише Courthouse News Service.

Перевірки відбулися у березні 2023 року в офісах Red Bull в Австрії, Франції та Нідерландах. Представники Єврокомісії шукали підтвердження можливого зловживання ринковою владою компанії, зокрема — підозр у фінансовому стимулюванні роздрібних мереж відмовлятися від конкурентних брендів та в участі Red Bull у діяв через галузеву групу Energy Drinks Europe.

Компанія оскаржила дії Брюсселя, назвавши рейди «риболовною експедицією». Проте суд став на бік Єврокомісії, визнавши, що у неї були «достатньо серйозні підстави» для перевірки, а формулювання наказу — законні та конкретні.

Судді наголосили, що на початковому етапі Комісія не зобов’язана мати остаточні докази порушення — достатньо наявності переконливих ознак, які вимагають перевірки.

Red Bull також стверджував, що Комісія не чітко вказала, чи підозрює вона «зловживання, але не секретну співпрацю» чи «секретну угоду в стилі картелю» в межах торгової групи Energy Drinks Europe. Судді відкинули це, заявивши, що законодавство ЄС не вимагає такої деталізації на ранньому етапі перевірки.

Red Bull має два місяці, щоб подати апеляцію. Рішення Генерального суду не є кінцем шляху. У Red Bull ще є два місяці, щоб перенести боротьбу до найвищого суду Європи, але лише з юридичних підстав, а не щодо фактів.

