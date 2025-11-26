Верховный суд Орегона: нож для стейков — это инструмент, а не оружие

Суд постановил, что бытовой нож для стейков не подпадает под запрет для людей на пробации, поскольку не является предметом, созданным для боя.

Верховный суд штата Орегон постановил, что обычный нож для стейков не является оружием по правилам пробации. Судьи рассматривали дело почти семь месяцев и пришли к выводу: определение «оружие» в законодательстве — не такое однозначное, как кажется.

В своем решении суд даже процитировал шекспировского «Макбета»: «Не кинжал ли я вижу перед собой?».

Почему вообще возникло дело

Энтони Ричард Кортес проходил пробацию по двум приговорам — за компьютерное преступление и кражу. Во время очередной проверки его офицер пробации заметил в рюкзаке ручку ножа для стейков длиной 9 дюймов. Лезвие ножа было 11 см и имело закругленный кончик.

Офицер заявил, что Кортес нарушил условия пробации, которые запрещают владение оружием, и арестовал его. Суд первой инстанции согласился и назначил 30 дней ареста, но не стал отменять пробацию. Апелляционный суд поддержал это решение, передает Courthouse News.

Верховный суд: нож — не оружие

Судьи решили исследовать, что именно закон штата считает оружием. В законодательстве этого понятия нет, поэтому суд обратился к словарям — и обнаружил, что определения существенно различаются: от предметов, специально созданных для боя, до любых объектов, способных причинить вред.

Именно на этой противоречивости и сыграли стороны:

Прокуратура настаивала на максимально широком трактовании — любой предмет, который может ранить.

Кортес утверждал, что оружие — это то, что специально создано для нападения или защиты.

Какой логикой руководствовался суд

Суд подчеркнул: пробация — это про реабилитацию и безопасность общества, а не про радикальные запреты. И вряд ли законодатели хотели, чтобы под запрет подпадали буквально все предметы, которыми теоретически можно нанести вред.

Если бы принять позицию обвинения, тогда под запрет для людей на пробации попали бы:

молотки

пилки

бейсбольные биты

кухонные ножи

даже пластиковые одноразовые ножи.

Суд указал, что это было бы абсурдным и создало бы возможности для произвольного толкования со стороны офицеров пробации.

Ключевой вывод

Оружием в рамках закона о пробации считаются предметы, созданные для боя, или те, которые по своему характеру очевидно приравниваются к оружию.

Стейковый нож — это бытовой инструмент, поэтому Кортес не нарушил условий пробации.

Особое мнение судей

Двое судей не согласились с решением большинства. По их мнению, способ переноса ножа — с ручкой, торчащей наружу — свидетельствовал о том, что Кортес имел быстрый доступ к ножу и потому использовал его как оружие.

