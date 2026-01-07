  1. В мире

США передадут в суд российский экипаж захваченного танкера Marinera

20:57, 7 января 2026
Вашингтон планирует проигнорировать требования Кремля и судить российских моряков за нарушение закона.
США планируют передать в суд всех членов экипажа танкера Marinera (Bella1), захваченного американскими военными 7 января. Вашингтон не будет выполнять требования Кремля о передаче российских граждан России. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, экипаж нарушил федеральное законодательство США, поэтому подлежит уголовному преследованию и будет доставлен в Соединенные Штаты для судебного разбирательства.

«На экипаж судна был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит судебному преследованию за любое нарушение федерального законодательства, и он будет доставлен в Соединенные Штаты для такого судебного преследования, если это будет необходимо», — подчеркнула Левитт.

