ДТЭК добивается конфискации и продажи арестованных активов «Газпрома» в Европе

ДТЭК запускает процедуру продажи арестованных активов «Газпрому».

Фото: ДТЭК

Компания ДТЭК инициирует процесс конфискации и дальнейшей продажи активов российского «Газпрома», которые были арестованы по ее иску в европейских юрисдикциях. Об этом говорится в материале DW.

Отмечается, что в 2017 году ДТЭК обратился в суд в связи с экспроприацией его активов во временно оккупированном Крыму. В 2023 году компания получила арбитражное решение о взыскании с России основной суммы компенсации и процентов за утраченные активы на общую сумму 263 млн долларов США.

Поскольку Российская Федерация отказывается выполнять это решение, ДТЭК начал процедуры по его признанию и принудительному исполнению за рубежом.

В рамках этих процессов в Нидерландах, по заявлению ДТЭК, уже наложен арест на доли, которыми «Газпром» владеет в компании South Stream («Южный поток»), а также в компании Wintershall, занимающейся разработкой газовых месторождений в Северном море.

Директор по правовому обеспечению СКМ Ярослав Симонов отметил, что компания рассчитывает на окончательное подтверждение арестов в судах апелляционной инстанции.

«Мы надеемся, что апелляционные суды Нидерландов окончательно подтвердят замораживание акций, после чего мы перейдем к разбирательствам по существу, где нидерландский суд, в конце концов, скажет: конфисковывать и продавать эти акции или нет», — подчеркнул он.

