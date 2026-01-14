  1. В мире

ДТЭК добивается конфискации и продажи арестованных активов «Газпрома» в Европе

21:20, 14 января 2026
ДТЭК запускает процедуру продажи арестованных активов «Газпрому».
ДТЭК добивается конфискации и продажи арестованных активов «Газпрома» в Европе
Фото: ДТЭК
Компания ДТЭК инициирует процесс конфискации и дальнейшей продажи активов российского «Газпрома», которые были арестованы по ее иску в европейских юрисдикциях. Об этом говорится в материале DW.

Отмечается, что в 2017 году ДТЭК обратился в суд в связи с экспроприацией его активов во временно оккупированном Крыму. В 2023 году компания получила арбитражное решение о взыскании с России основной суммы компенсации и процентов за утраченные активы на общую сумму 263 млн долларов США.

Поскольку Российская Федерация отказывается выполнять это решение, ДТЭК начал процедуры по его признанию и принудительному исполнению за рубежом.

В рамках этих процессов в Нидерландах, по заявлению ДТЭК, уже наложен арест на доли, которыми «Газпром» владеет в компании South Stream («Южный поток»), а также в компании Wintershall, занимающейся разработкой газовых месторождений в Северном море.

Директор по правовому обеспечению СКМ Ярослав Симонов отметил, что компания рассчитывает на окончательное подтверждение арестов в судах апелляционной инстанции.

«Мы надеемся, что апелляционные суды Нидерландов окончательно подтвердят замораживание акций, после чего мы перейдем к разбирательствам по существу, где нидерландский суд, в конце концов, скажет: конфисковывать и продавать эти акции или нет», — подчеркнул он.

суд Крым энергетика

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

