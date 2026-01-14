ЕС рассматривает назначение единого переговорщика для контактов с Кремлем

Брюссель стремится к согласованной позиции на фоне активной дипломатии США в отношении России.

Фото: Politico

Правительственные круги Евросоюза обсуждают идею назначения единого европейского переговорщика, который будет представлять позицию всего блока в переговорах с Кремлем. Цель — создать собственный дипломатический канал с Москвой, чтобы контакты с Россией происходили четко, согласованно и с учетом интересов ЕС, в частности в сфере безопасности и будущего статуса Украины, сообщает Politico.

Европейские правительства считают, что без собственного представителя ЕС рискуют оказаться в стороне от решающих договоренностей между США и Россией. Поддержку идеи уже выразили Франция, Италия и Европейская комиссия. Дипломаты отмечают, что отдельные страны блока опасаются односторонних договоренностей Вашингтона с Москвой, которые могут не учитывать европейские приоритеты, в частности относительно членства Украины в НАТО и гарантий безопасности для восточноевропейских союзников.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов в беседе с Politico подчеркнул: «Есть некоторые вопросы, которые невозможно обсуждать только с США, когда они имеют прямые контакты с Москвой, но при этом могут не принимать во внимание нашу позицию как Европы».

На данный момент конкретная кандидатура единого переговорщика еще не определена, но назывались имена влиятельных европейских политиков, среди которых бывшие премьеры и президенты государств ЕС. В то же время часть стран, в частности Литва, выступает против слишком раннего возобновления диалога с Кремлем, настаивая на выполнении Москвой условий, установленных после начала полномасштабной войны.

По оценкам аналитиков, ЕС стремится перейти от пассивного наблюдения к независимой позиции за столом переговоров.

