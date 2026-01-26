На Meta подали в суд в США: действительно ли WhatsApp настолько приватный, как обещает компания

Истцы утверждают, что Meta имеет доступ к «приватным» сообщениям, несмотря на заявления о сквозном шифровании.

Международная группа истцов обратилась в суд с иском против Meta Platforms, Inc., обвинив компанию в ложных заявлениях о приватности сервиса обмена сообщениями WhatsApp. Иск подан в Окружной суд США в Сан-Франциско. Об этом сообщает Bloomberg.

В центре дела — сквозное шифрование (end-to-end encryption), которое Meta позиционирует как ключевую функцию WhatsApp. По заявлениям компании, такая технология гарантирует, что сообщения могут прочитать только отправитель и получатель, но не сама платформа. В приложении отмечается, что по умолчанию «только участники этого чата могут читать, слушать или распространять сообщения».

Однако в иске утверждается обратное. Истцы заявляют, что Meta и WhatsApp якобы хранят, анализируют и имеют доступ «практически ко всем так называемым „приватным“ сообщениям пользователей». В документе компании и их руководителей обвиняют во введении в заблуждение миллиардов пользователей WhatsApp по всему миру.

Истцы представляют разные страны, в частности Австралию, Бразилию, Индию, Мексику и Южно-Африканскую Республику. Они также утверждают, что сотрудники компании могут получать доступ к содержанию пользовательских коммуникаций. В иске упоминаются разоблачители (whistleblowers), которые якобы помогли раскрыть эти факты, однако их имена или детали не приводятся.

Meta, которая приобрела WhatsApp в 2014 году, категорически отвергает обвинения. Представитель компании назвал иск необоснованным и заявил, что Meta будет добиваться санкций против адвокатов истцов.

«Любые утверждения о том, что сообщения в WhatsApp не зашифрованы, являются категорически ложными и абсурдными», — говорится в комментарии представителя Meta Энди Стоуна.

По его словам, WhatsApp уже десять лет использует сквозное шифрование на базе протокола Signal, а сам иск он назвал «вымышленной историей».

Адвокаты истцов просят суд придать делу статус коллективного иска.

