В Британии рассмотрят возможность исключения принца Эндрю из списка наследников престола

В Великобритании изучают возможность изменения законодательства, которое может повлиять на порядок наследования короны.

Правительство Великобритании рассмотрит новое законодательство относительно устранения Эндрю Маунтбеттен-Виндзор из линии королевского престолонаследия после завершения текущего полицейского расследования его связей с Джеффри Эпштейн. Об этом сообщил неназванный британский чиновник, пишет Reuters.

«Любые изменения в линии престолонаследия потребуют консультаций и согласования с другими странами, где Чарльз III, брат Эндрю, является главой государства», — отметил чиновник, который попросил не называть его имени.

Как известно, брат короля Великобритании Эндрю Маунтбаттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, король Великобритании Чарльз III гарантировал «полную и всестороннюю поддержку» расследованию в отношении своего младшего брата.

