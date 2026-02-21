В Британии рассмотрят возможность исключения принца Эндрю из списка наследников престола
Правительство Великобритании рассмотрит новое законодательство относительно устранения Эндрю Маунтбеттен-Виндзор из линии королевского престолонаследия после завершения текущего полицейского расследования его связей с Джеффри Эпштейн. Об этом сообщил неназванный британский чиновник, пишет Reuters.
«Любые изменения в линии престолонаследия потребуют консультаций и согласования с другими странами, где Чарльз III, брат Эндрю, является главой государства», — отметил чиновник, который попросил не называть его имени.
Как известно, брат короля Великобритании Эндрю Маунтбаттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Напомним, король Великобритании Чарльз III гарантировал «полную и всестороннюю поддержку» расследованию в отношении своего младшего брата.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.