У Британії розглянуть можливість виключення принца Ендрю зі списку спадкоємців престолу

11:31, 21 лютого 2026
У Британії вивчають можливість зміни законодавства, яке може вплинути на порядок успадкування корони.
Фото: reuters.com
Уряд Великої Британії розгляне нове законодавство щодо усунення Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з лінії королівського престолонаслідування після завершення поточного поліцейського розслідування його зв’язків із Джеффрі Епштейном. Про це повідомив неназваний британський посадовець, пише Reuters.

«Будь-які зміни до лінії престолонаслідування вимагатимуть консультацій і погодження з іншими країнами, де король Чарльз III, брат Ендрю, є главою держави, зазначив посадовець, який попросив не називати його імені», - повідомили у виданні.

Як відомо, брат короля Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, король Британії Чарльз III гарантував «повну й усебічну підтримку» розслідуванню щодо свого молодшого брата.

