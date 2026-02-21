У Британії розглянуть можливість виключення принца Ендрю зі списку спадкоємців престолу

У Британії вивчають можливість зміни законодавства, яке може вплинути на порядок успадкування корони.

Уряд Великої Британії розгляне нове законодавство щодо усунення Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з лінії королівського престолонаслідування після завершення поточного поліцейського розслідування його зв’язків із Джеффрі Епштейном. Про це повідомив неназваний британський посадовець, пише Reuters.

«Будь-які зміни до лінії престолонаслідування вимагатимуть консультацій і погодження з іншими країнами, де король Чарльз III, брат Ендрю, є главою держави, зазначив посадовець, який попросив не називати його імені», - повідомили у виданні.

Як відомо, брат короля Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, король Британії Чарльз III гарантував «повну й усебічну підтримку» розслідуванню щодо свого молодшого брата.

