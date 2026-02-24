  1. В мире

В США судья обязал закрыть внедорожные маршруты в пустыне Мохаве из-за черепах

21:18, 24 февраля 2026
Федеральный судья постановил закрыть тысячи миль маршрутов для движения транспорта в пустыне Мохаве.
Фото: VistaCreate
В США федеральный судья обязал закрыть тысячи миль внедорожных маршрутов в пустыне Мохаве после длительного спора о влиянии моторизованного отдыха на среду обитания пустынной черепахи, пишет Backfirenews.

Решение принято после многолетних судебных исков, поданных экологическими организациями, которые утверждали, что использование внедорожного транспорта способствует сокращению численности этого вида.

Биолог Кристин Берри из Геологической службы США наблюдает за популяцией пустынной черепахи в регионе с 1970-х годов. Данные, собранные на отдельных исследовательских участках, свидетельствуют, что численность черепах сократилась до 96% за этот период.

Экологические активисты определили использование внедорожников как один из ключевых факторов ухудшения состояния среды обитания, что и стало основанием для судебных действий, завершившихся недавним решением суда.

Постановление судьи предусматривает закрытие тысяч миль официально обозначенных маршрутов для движения внедорожников на части территории пустыни Мохаве. Власти пока не обнародовали точный график полного закрытия всех маршрутов, однако решение существенно ограничивает доступ к территориям, которые длительное время использовались для моторизованного отдыха.

Решение повлияет на любителей внедорожной езды, которые регулярно посещают регион для катания по трассам и участия в организованных мероприятиях.

Представители сообщества моторизованного отдыха выразили несогласие с решением. Бен Берр, исполнительный директор некоммерческой организации Blue Ribbon Coalition, выступающей за сохранение доступа к общественным землям для внедорожного использования, заявил, что многие ее члены считают это решение чрезмерным.

Пустыня Мохаве уже много лет находится в центре юридических и регуляторных споров о балансе между доступом к землям и защитой видов. Нынешнее судебное постановление стало важным этапом в этом процессе.

Закрытие маршрутов будет осуществляться в соответствии с распоряжением суда, тогда как более широкий юридический и земельно-управленческий процесс продолжается.

