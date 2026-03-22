Администрация Трампа подала иск против Гарварда из-за антисемитизма и требует возврата финансирования

Правительство США обвиняет университет в неспособности принять меры для защиты еврейских и израильских студентов и требует вернуть миллиарды долларов грантов.

Администрация президента США Дональда Трампа подала иск против Гарвардского университета в федеральный суд в Бостоне, обвинив учебное заведение в неспособности обеспечить безопасность еврейских и израильских студентов. В Министерстве юстиции США заявили, что университет «сознательно игнорирует» случаи преследования этих студентов и не применяет внутренние правила, когда пострадавшими являются представители этих сообществ. Правительство требует возврата федеральных грантов и назначения независимого наблюдателя для контроля за выполнением требований.

В иске указано, что действия Гарварда нарушают Раздел VI Закона о гражданских правах 1964 года, который запрещает дискриминацию по расе, цвету кожи и национальному происхождению в программах, получающих федеральное финансирование. В то же время большая часть иска повторяет ранее известные инциденты и не содержит новых случаев дискриминации.

Гарвард ответил, что будет оспаривать обвинения. Представитель университета назвал это дело «очередной надуманной и репрессивной мерой администрации в ответ на отказ передать контроль над Гарвардом федеральному правительству». В то же время университет подчеркнул, что принимает меры против антисемитизма: расширяет учебные программы, меняет дисциплинарные процедуры и применяет определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста.

Иск подан на фоне нескольких аналогичных дел против американских университетов. Ранее Колумбийский университет согласился выплатить 220 миллионов долларов для возобновления федерального финансирования исследований, а Министерство юстиции подало иск против Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе из-за якобы проявлений антисемитизма в отношении сотрудников.

Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что этот иск «подчеркивает решимость администрации Трампа требовать лучшего от учебных заведений страны» и назвала Гарвард одним из заведений, где после начала войны между Израилем и ХАМАСом в октябре 2023 года распространялся антисемитизм.

Иск также касается и других вопросов, включая отказ Гарварда предоставить документы о возможной предвзятости приемной системы в отношении белых абитуриентов. Администрация требует возврата всех федеральных грантов, полученных университетом в период нарушений, и возможности заморозить выплаты по действующим грантам.

