Адміністрація Трампа подала позов проти Гарварду через антисемітизм і вимагає повернення фінансування

Уряд США звинувачує університет у невжитті заходів для захисту єврейських та ізраїльських студентів та вимагає повернути мільярди доларів грантів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала позов проти Гарвардського університету до федерального суду в Бостоні, звинувативши заклад у нездатності забезпечити безпеку єврейських та ізраїльських студентів. У Міністерстві юстиції США заявили, що університет «свідомо ігнорує» випадки переслідування цих студентів і не застосовує внутрішні правила, коли постраждалими є представники цих спільнот. Уряд вимагає повернення федеральних грантів і призначення незалежного наглядача для контролю виконання вимог.

У позові зазначено, що дії Гарварду порушують Розділ VI Закону про громадянські права 1964 року, який забороняє дискримінацію за расою, кольором шкіри та національним походженням у програмах, що отримують федеральне фінансування. Водночас більшість позову повторює раніше відомі інциденти і не містить нових випадків дискримінації.

Гарвард відповів, що оскаржуватиме звинувачення. Представник університету назвав справу «черговою надуманою та репресивною дією адміністрації у відповідь на відмову передати контроль над Гарвардом федеральному уряду». Водночас університет наголосив, що вживає заходів проти антисемітизму: розширює навчальні програми, змінює дисциплінарні процедури та застосовує визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту.

Позов подано на тлі кількох аналогічних справ проти американських університетів. Раніше Колумбійський університет погодився виплатити 220 мільйонів доларів для відновлення федерального фінансування досліджень, а Міністерство юстиції подало позов проти Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі через нібито прояви антисемітизму щодо працівників.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді заявила, що цей позов «підкреслює рішучість адміністрації Трампа вимагати кращого від навчальних закладів країни» та назвала Гарвард одним із закладів, де після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом у жовтні 2023 року поширювався антисемітизм.

Позов також стосується й інших питань, включно з відмовою Гарварду надавати документи щодо можливої упередженості вступної системи щодо білих абітурієнтів. Адміністрація вимагає повернення всіх федеральних грантів, отриманих університетом у період порушень, та можливості заморозити виплати за чинними грантами.

