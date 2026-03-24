Дрон, упавший и взорвавшийся в Варенском районе, мог быть украинским – министр обороны Литвы

17:11, 24 марта 2026
Однозначно установить происхождение дрона, направление его движения и цель пока невозможно.
Дрон, упавший и взорвавшийся в Варенском районе, мог быть украинским – министр обороны Литвы
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что дрон, который разбился и взорвался в Варенском районе, вероятно, был украинским. Об этом сообщает LRT.

По словам министра, предварительная информация свидетельствует, что аппарат мог быть одним из дронов, атаковавших порт Приморск, но из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса.

«Предварительная информация от служб такова: это один из дронов из роя дронов, атаковавших порт Приморск… Очень вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас», — заявил Каунас.

Он также отметил, что дрон не зафиксировали ни литовские, ни белорусские службы, поскольку он мог лететь низко. Обстоятельства этого еще выясняются.

В свою очередь главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвадас Матулонис сообщил, что в страну, вероятно, мог залететь дрон типа «Шахед», однако делать окончательные выводы пока преждевременно.

Он подчеркнул, что как российские, так и украинские силы используют различные типы беспилотников, поэтому однозначно установить происхождение дрона, направление его движения и цель пока невозможно.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

