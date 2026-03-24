Дрон, що впав і вибухнув у Варенському районі, міг бути українським – міністр оборони Литви

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що дрон, який розбився і вибухнув у Варенському районі, ймовірно, був українським. Про це повідомляє LRT.

За словами міністра, попередня інформація свідчить, що апарат міг бути одним із дронів, які атакували порт Приморськ, але через вплив засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу.

«Попередня інформація від служб така: це один із дронів із рою дронів, які атакували порт Приморськ… Дуже ймовірно, що це український дрон, який під впливом засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу і впав у нас», — заявив Каунас.

Він також зазначив, що дрон не зафіксували ні литовські, ні білоруські служби, оскільки він міг летіти низько. Обставини цього ще з’ясовуються.

Своєю чергою головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс повідомив, що до країни, ймовірно, міг залетіти дрон типу «Шахед», однак робити остаточні висновки наразі передчасно.

Він наголосив, що як російські, так і українські сили використовують різні типи безпілотників, тому однозначно встановити походження дрона, напрямок його руху та ціль поки що неможливо.

