  1. У світі
  2. / В Україні

Дрон, що впав і вибухнув у Варенському районі, міг бути українським – міністр оборони Литви

17:11, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Однозначно встановити походження дрона, напрямок його руху та ціль поки що неможливо.
Фото: LRT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що дрон, який розбився і вибухнув у Варенському районі, ймовірно, був українським. Про це повідомляє LRT.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра, попередня інформація свідчить, що апарат міг бути одним із дронів, які атакували порт Приморськ, але через вплив засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу.

«Попередня інформація від служб така: це один із дронів із рою дронів, які атакували порт Приморськ… Дуже ймовірно, що це український дрон, який під впливом засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу і впав у нас», — заявив Каунас.

Він також зазначив, що дрон не зафіксували ні литовські, ні білоруські служби, оскільки він міг летіти низько. Обставини цього ще з’ясовуються.

Своєю чергою головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс повідомив, що до країни, ймовірно, міг залетіти дрон типу «Шахед», однак робити остаточні висновки наразі передчасно.

Він наголосив, що як російські, так і українські сили використовують різні типи безпілотників, тому однозначно встановити походження дрона, напрямок його руху та ціль поки що неможливо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Литва Міноборони дрон

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]