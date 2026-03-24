В Молдове ввели чрезвычайное положение в энергетике

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что введение чрезвычайного положения — «это необходимая, законная и превентивная мера».

Во вторник, 24 марта, парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение на фоне рисков перебоев с электроснабжением. Решение приняли на внеочередном заседании вечером, пишет News Maker.

Отмечается, что голоса «за» отдали 72 депутата, 18 — воздержались.

«Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины оказывают прямое влияние на Молдову. Мы больше не говорим лишь о косвенном давлении, энергетическом шантаже или пропаганде. Речь идет о действиях, которые напрямую ставят под угрозу безопасность, здоровье и жизнь наших граждан», — сказал премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну во время выступления на заседании парламента.

Он подчеркнул, что введение чрезвычайного положения — «это необходимая, законная и превентивная мера», которая позволит правительству действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, применить дополнительные меры для смягчения последствий кризиса.

