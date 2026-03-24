У Молдові запровадили надзвичайний стан в енергетиці

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що введення надзвичайного стану – «це необхідний, законний і превентивний захід».

У вівторок, 24 березня, парламент Молдови ввів надзвичайний стан на тлі ризиків перебоїв з електропостачанням. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні ввечері, пише News Maker.

Зазначається, що голоси «за» віддали 72 депутати, 18 – утрималися.

«Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України мають прямий вплив на Молдову. Ми більше не говоримо лише про непрямий тиск, енергетичний шантаж чи пропаганду. Йдеться про дії, які безпосередньо ставлять під загрозу безпеку, здоров’я та життя наших громадян», – сказав прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну під час виступу на засіданні парламенту.

Він підкреслив, що введення надзвичайного стану – «це необхідний, законний і превентивний захід», який дозволить уряду діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру і, за необхідності, застосувати додаткові заходи для пом’якшення наслідків кризи.

