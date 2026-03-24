  1. У світі

У Молдові запровадили надзвичайний стан в енергетиці

21:49, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що введення надзвичайного стану – «це необхідний, законний і превентивний захід».
Фото: engage.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 24 березня, парламент Молдови ввів надзвичайний стан на тлі ризиків перебоїв з електропостачанням. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні ввечері, пише News Maker.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що голоси «за» віддали 72 депутати, 18 – утрималися.

«Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України мають прямий вплив на Молдову. Ми більше не говоримо лише про непрямий тиск, енергетичний шантаж чи пропаганду. Йдеться про дії, які безпосередньо ставлять під загрозу безпеку, здоров’я та життя наших громадян», – сказав прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну під час виступу на засіданні парламенту.

Він підкреслив, що введення надзвичайного стану – «це необхідний, законний і превентивний захід», який дозволить уряду діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру і, за необхідності, застосувати додаткові заходи для пом’якшення наслідків кризи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Молдова електроенергія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клікнула — і привласнила 0,1 га: суд у Києві розкрив аферу з державним реєстром землі

Суд виніс вирок за незаконне оформлення ділянки, але без реального ув’язнення.

Держфінмоніторинг: як Україна шукає «брудні» гроші за кордоном

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

Доходи ФОП за 2025 рік можуть стати підставою для автоматичного ПДВ з 2027

Уряд пропонує примусову фіскалізацію для ФОП та реєстрацію платником ПДВ на основі даних за минулі роки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]