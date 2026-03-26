  1. В мире

Все страны НАТО в 2025 году достигли уровня оборонных расходов в 2% ВВП — отчет Альянса

20:23, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Совокупные расходы Альянса выросли до 1,4 трлн долларов, однако между странами сохраняется значительная разница в финансировании обороны.
Все страны НАТО в 2025 году достигли уровня оборонных расходов в 2% ВВП — отчет Альянса
Фото: NurPhoto
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Все страны-члены НАТО в 2025 году увеличили расходы на оборону и достигли целевого показателя в 2% от ВВП или превысили его. Об этом говорится в обнародованном ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно отчету, все 32 государства Альянса выполнили установленный показатель в 2025 году. Оценки расходов основаны на данных НАТО. Общие оборонные расходы достигли 1,4 трлн долларов, что на 6% больше, чем в 2024 году.

В то же время в документе отмечается, что между странами сохраняются значительные различия в уровне финансирования обороны. Наименьшую долю ВВП — 2% — в 2025 году потратили Испания, Португалия, Албания, Бельгия и Канада.

Самый высокий показатель зафиксирован в Польше — 4,3% ВВП. Литва, Латвия, Эстония и Дания также превысили уровень в 3%.

В отчете отмечается, что с 2024 по 2025 год страны Европы и Канада увеличили оборонные расходы на 19% — до 574 млрд долларов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что это свидетельствует об осознании изменений в сфере безопасности и необходимости выполнения совместных обязательств. Он выразил надежду, что саммит НАТО в Анкаре в июле этого года позволит развить достижения 2025 года.

В то же время в отчете подчеркивается, что нет оснований для самоуспокоенности и промедлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НАТО оборона Марк Рютте

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]