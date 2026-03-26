Все страны НАТО в 2025 году достигли уровня оборонных расходов в 2% ВВП — отчет Альянса

Совокупные расходы Альянса выросли до 1,4 трлн долларов, однако между странами сохраняется значительная разница в финансировании обороны.

Все страны-члены НАТО в 2025 году увеличили расходы на оборону и достигли целевого показателя в 2% от ВВП или превысили его. Об этом говорится в обнародованном ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Согласно отчету, все 32 государства Альянса выполнили установленный показатель в 2025 году. Оценки расходов основаны на данных НАТО. Общие оборонные расходы достигли 1,4 трлн долларов, что на 6% больше, чем в 2024 году.

В то же время в документе отмечается, что между странами сохраняются значительные различия в уровне финансирования обороны. Наименьшую долю ВВП — 2% — в 2025 году потратили Испания, Португалия, Албания, Бельгия и Канада.

Самый высокий показатель зафиксирован в Польше — 4,3% ВВП. Литва, Латвия, Эстония и Дания также превысили уровень в 3%.

В отчете отмечается, что с 2024 по 2025 год страны Европы и Канада увеличили оборонные расходы на 19% — до 574 млрд долларов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что это свидетельствует об осознании изменений в сфере безопасности и необходимости выполнения совместных обязательств. Он выразил надежду, что саммит НАТО в Анкаре в июле этого года позволит развить достижения 2025 года.

В то же время в отчете подчеркивается, что нет оснований для самоуспокоенности и промедлений.

