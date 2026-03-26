Усі країни НАТО у 2025 році досягли рівня оборонних витрат у 2% ВВП – звіт Альянсу

Сукупні витрати Альянсу зросли до $1,4 трлн, однак між країнами зберігається значна різниця у фінансуванні оборони.

Усі країни-члени НАТО у 2025 році збільшили видатки на оборону та досягли цільового показника у 2% від ВВП або перевищили його. Про це йдеться в оприлюдненому щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Згідно зі звітом, усі 32 держави Альянсу виконали встановлений показник у 2025 році. Оцінки витрат базуються на даних НАТО. Загальні оборонні витрати сягнули 1,4 трлн доларів, що на 6% більше, ніж у 2024 році.

Водночас у документі зазначено, що між країнами зберігаються значні розбіжності у рівні фінансування оборони. Найменшу частку ВВП — 2% — у 2025 році витратили Іспанія, Португалія, Албанія, Бельгія та Канада.

Найвищий показник зафіксовано у Польщі — 4,3% ВВП. Литва, Латвія, Естонія та Данія також перевищили рівень у 3%.

У звіті зазначається, що з 2024 по 2025 рік країни Європи та Канада збільшили оборонні витрати на 19% — до 574 млрд доларів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що це свідчить про усвідомлення змін у сфері безпеки та необхідність виконання спільних зобов’язань. Він висловив сподівання, що саміт НАТО в Анкарі у липні цього року дозволить розвинути досягнення 2025 року.

Водночас у звіті підкреслено, що немає підстав для самозаспокоєння і зволікань.

