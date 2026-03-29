Женщину, автора книги о горе после смерти мужа, признали виновной в его убийстве

Женщина отравила мужа, рассчитывая на страховые выплаты и наследство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщину из штата Юта, которая после смерти мужа написала детскую книгу о переживании утраты, суд признал виновной в его убийстве. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно материалам суда, в марте 2022 года Коури Ричинс подсыпала своему мужу Эрику Ричинсу смертельную дозу синтетического опиоида в коктейль. Следствие установило, что мотивом преступления были деньги: женщина стремилась к разводу, но хотела сохранить доступ к финансам мужа.

По данным следствия, Ричинс имела долги на 4,5 миллиона долларов и рассчитывала унаследовать имущество мужа стоимостью более 4 миллионов долларов. Кроме того, работая агентом по недвижимости, она без ведома мужа оформила на него несколько страховых полисов с общей суммой выплат до 2 миллионов долларов. Также установлено, что женщина планировала совместное будущее с другим мужчиной.

Следствие выяснило, что за несколько недель до смерти, на День святого Валентина, Ричинс уже пыталась отравить мужа — тогда он потерял сознание, но выжил. В марте же попытка завершилась смертью.

Во время расследования цифровые эксперты обнаружили в истории поиска на телефоне подсудимой запросы вроде «смертельная доза фентанила», «роскошные тюрьмы для богатых в США» и «что будет указано в свидетельстве о смерти при отравлении».

В суде также воспроизвели звонок женщины в службу 911 в ночь смерти мужа. Окружной прокурор Бред Бладворт заявил, что это «не голос вдовы, а голос «черной вдовы».

Присяжные признали Коури Ричинс виновной не только в убийстве, но и в покушении на убийство, подделке документов и мошенничестве со страховыми выплатами. Приговор огласят 13 мая — в день, когда Эрику Ричинсу должно было исполниться 44 года. Женщине грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.