Трамп заявил, что США уже устанавливают контроль над Ормузским проливом

Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение, а США уже берут под контроль Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран фактически "умоляет" о заключении соглашения. Также он отметил, что Вашингтон уже устанавливает контроль над Ормузским проливом. Об этом он сообщил в интервью C14 News Israel.

Ведущая Либби Алон рассказала, что провела с Трампом телефонный разговор. Она спросила, действительно ли Иран стремится заключить соглашение или только затягивает процесс. По ее словам, он ответил: "Я считаю, что они действительно хотят договориться. Они, по сути, умоляют об этом. Любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого".

После этого она поинтересовалась, могут ли США взять под контроль Ормузский пролив. На это Трамп ответил: "Да, конечно. Это уже происходит".

Кроме того, он сообщил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, после начала ударов США и Израиля по Ирану Тегеран фактически заблокировал судоходство через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти.

