  1. В мире

Трамп заявил, что США уже устанавливают контроль над Ормузским проливом

08:30, 30 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение, а США уже берут под контроль Ормузский пролив.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран фактически "умоляет" о заключении соглашения. Также он отметил, что Вашингтон уже устанавливает контроль над Ормузским проливом. Об этом он сообщил в интервью C14 News Israel.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ведущая Либби Алон рассказала, что провела с Трампом телефонный разговор. Она спросила, действительно ли Иран стремится заключить соглашение или только затягивает процесс. По ее словам, он ответил: "Я считаю, что они действительно хотят договориться. Они, по сути, умоляют об этом. Любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого".

После этого она поинтересовалась, могут ли США взять под контроль Ормузский пролив. На это Трамп ответил: "Да, конечно. Это уже происходит".

Кроме того, он сообщил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, после начала ударов США и Израиля по Ирану Тегеран фактически заблокировал судоходство через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Иран

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]