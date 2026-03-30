Польша планирует построить «умный» барьер на границе с Украиной за 450 млн злотых

Вдоль реки Буг планируется установить современную систему контроля с датчиками, камерами и тепловизорами для противодействия незаконному пересечению границы.

Вдоль польско-украинской границы планируют возвести современный электронный барьер для усиления безопасности и противодействия незаконному пересечению. Проект оценивают примерно в 450 млн злотых, сообщает RMF24.

Речь идет об участке, который контролирует подразделение пограничной охраны на реке Буг. Как сообщил корреспондент RMF FM Кшиштоф Засада, система предусматривает установку подземных кабелей для фиксации сейсмических колебаний, волоконно-оптических линий для передачи данных и силовых кабелей. Для круглосуточного контроля территории планируется разместить наземные столбы с камерами дневного видения и тепловизорами.

Информация со всех элементов системы будет поступать в центр мониторинга в штаб-квартире подразделения, где ее будут анализировать пограничники. Это должно обеспечить быстрое реагирование на попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы.

Финансирование проекта предусмотрено из нескольких источников. В частности, рассматривается программа ЕС SAFE, однако ее реализация в настоящее время затруднена из-за президентского вето. Продолжаются консультации по поводу покрытия дефицита средств.

Даты начала работ будут зависеть от результатов тендера и наличия финансирования. Процесс выбора подрядчика уже начат, при этом предусмотрена возможность отмены тендера в случае отсутствия необходимых ресурсов.

Решение о строительстве заграждения связывают с ростом угроз на фоне вооруженной агрессии России против Украины. Польские службы отмечают, что ситуация на восточной границе остается нестабильной, а активность преступных группировок и случаи диверсий требуют усиления превентивных мер.

