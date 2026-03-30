Контент на любые темы – Bluesky тестирует AI-приложение Attie для создания персонализированных лент контента

17:38, 30 марта 2026
Новое приложение позволяет быстро формировать тематические ленты, а доступ к нему пока предоставляется через список ожидания.
Фото: Habr
Команда Bluesky анонсировала новое приложение Attie, которое позволяет создавать персонализированные ленты на основе естественного языка. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на презентацию бывшего CEO Джея Гребера и CTO Пола Фрейза на конференции Atmosphere.

Attie работает на базе модели Claude от Anthropic и использует протокол AT. Пользователь может сформулировать запрос в произвольной форме — например, о фольклоре, мифологии или традиционной музыке — и получить соответствующую ленту контента.

На первом этапе кастомные ленты будут доступны только в приложении Attie, однако в будущем планируется интеграция функций непосредственно в Bluesky и другие приложения на базе AT Protocol.

Команда также анонсировала развитие функций генерации приложений: Attie впоследствии позволит создавать полноценные сервисы на базе AT Protocol без необходимости программирования, предоставляя возможность пользователям без технической подготовки запускать собственные сервисы.

В настоящее время Attie находится в закрытом бета-тестировании, а доступ к нему предоставляется через список ожидания.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Маркетплейсы будут ежегодно отчитываться о каждом продавце: правительство одобрило законопроект

Кабмин поддержал проект об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах через цифровые платформы.

В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут  функции и полномочия.

Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

