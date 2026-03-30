Контент на любые темы – Bluesky тестирует AI-приложение Attie для создания персонализированных лент контента
Команда Bluesky анонсировала новое приложение Attie, которое позволяет создавать персонализированные ленты на основе естественного языка. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на презентацию бывшего CEO Джея Гребера и CTO Пола Фрейза на конференции Atmosphere.
Attie работает на базе модели Claude от Anthropic и использует протокол AT. Пользователь может сформулировать запрос в произвольной форме — например, о фольклоре, мифологии или традиционной музыке — и получить соответствующую ленту контента.
На первом этапе кастомные ленты будут доступны только в приложении Attie, однако в будущем планируется интеграция функций непосредственно в Bluesky и другие приложения на базе AT Protocol.
Команда также анонсировала развитие функций генерации приложений: Attie впоследствии позволит создавать полноценные сервисы на базе AT Protocol без необходимости программирования, предоставляя возможность пользователям без технической подготовки запускать собственные сервисы.
В настоящее время Attie находится в закрытом бета-тестировании, а доступ к нему предоставляется через список ожидания.
