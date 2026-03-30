В полиции заявили, что текущие условия не позволяют проводить массовые собрания.

Полиция Израиля сообщила, что церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет в «закрытом режиме». Соответствующее решение было принято после встречи правоохранителей с латинским патриархом Иерусалима Пьербаттистой Пицабаллой.

«Во время встречи было решено, что текущие условия не позволяют проводить массовые собрания», — заявили в полиции.

Израильские правоохранители добавляют, что с начала военной операции Израиля против Ирана многие места, которые традиционно посещают паломники, закрыты.

Отмечается, что за последние две недели вблизи и в некоторых святых местах произошло несколько случаев падения ракетных снарядов и обломков перехваченных ракет.

«Опасность является реальной. Главная цель, которую разделяют все стороны — как полиция, так и религиозные лидеры — это прежде всего защита человеческой жизни», — подчеркнули в полиции Израиля.

