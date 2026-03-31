  1. В мире

Марко Рубио заявил, что США могут пересмотреть отношения с НАТО после войны в Иране

08:11, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Марко Рубио раскритиковал членов НАТО за отказ в доступе к военным базам.
Фото: gettyimages.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США, возможно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО после окончания войны с Ираном. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Причиной заявления Рубио стало то, что со стороны альянса фактически нет поддержки в операции США против Ирана.

Рубио раскритиковал членов НАТО за отказ в доступе к военным базам после того, как ранее президент Дональд Трамп назвал партнеров «трусами», а сам альянс — «бумажным тигром».

«Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции. Если НАТО сводится только к тому, чтобы мы защищали Европу в случае нападения на нее, но при этом они отказывают нам в праве на базирование, когда это необходимо, то это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса», — сказал госсекретарь.

Bloomberg отмечает, что основной причиной недовольства США стала Испания, которая закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в операциях против Ирана.

Также Рубио уверяет, что после войны пролив будет открыт: «Когда эта операция завершится, он будет открыт так или иначе. Он будет открыт, потому что Иран согласится соблюдать международное право и не блокировать этот торговый водный путь, либо же коалиция стран со всего мира и региона при участии США обеспечит его открытие».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США НАТО Рубио

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]