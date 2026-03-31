Марко Рубио заявил, что США могут пересмотреть отношения с НАТО после войны в Иране

Марко Рубио раскритиковал членов НАТО за отказ в доступе к военным базам.

США, возможно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО после окончания войны с Ираном. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Bloomberg.

Причиной заявления Рубио стало то, что со стороны альянса фактически нет поддержки в операции США против Ирана.

Рубио раскритиковал членов НАТО за отказ в доступе к военным базам после того, как ранее президент Дональд Трамп назвал партнеров «трусами», а сам альянс — «бумажным тигром».

«Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции. Если НАТО сводится только к тому, чтобы мы защищали Европу в случае нападения на нее, но при этом они отказывают нам в праве на базирование, когда это необходимо, то это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса», — сказал госсекретарь.

Bloomberg отмечает, что основной причиной недовольства США стала Испания, которая закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в операциях против Ирана.

Также Рубио уверяет, что после войны пролив будет открыт: «Когда эта операция завершится, он будет открыт так или иначе. Он будет открыт, потому что Иран согласится соблюдать международное право и не блокировать этот торговый водный путь, либо же коалиция стран со всего мира и региона при участии США обеспечит его открытие».

