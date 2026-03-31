Суд в США решает, должен ли город возмещать убытки за дом, уничтоженный во время задержания преступника

15:43, 31 марта 2026
Владелица жилья требует компенсацию после того, как ее дом разрушили во время спецоперации.
Суд в США решает, должен ли город возмещать убытки за дом, уничтоженный во время задержания преступника
Иллюстративное фото, источник - gettyimages
В Апелляционном суде пятого округа США рассматривают дело, которое может повлиять на правила ответственности властей за ущерб, причиненный во время действий полиции. Речь идет о разрушенном доме в городе Мак-Кинни (штат Техас), владелица которого требует компенсацию от города.

Инцидент произошел в 2020 году. Вооруженный мужчина, который убегал от полиции, спрятался в доме местной жительницы Вики Бейкер. Сначала он удерживал там подростка, но позже отпустил ее. После этого правоохранители начали штурм, используя спецтехнику, что привело к значительным разрушениям. В итоге жилье стало непригодным для проживания.

Владелица дома настаивает, что не должна нести убытки за обстоятельства, на которые не влияла. Она считает, что город должен компенсировать ущерб, поскольку ее имущество фактически уничтожили во время операции силовиков.

В то же время представители города заявляют, что полиция действовала в условиях опасности и выполняла свои обязанности. По их мнению, бюджет не должен покрывать такие расходы, если действия были необходимы для задержания вооруженного подозреваемого.

Ситуацию усложняет разница в подходах. Ранее другая коллегия судей решила, что по федеральному законодательству компенсация не обязательна, если имущество уничтожено во время чрезвычайной ситуации для защиты людей. В то же время федеральный судья принял отдельное решение в пользу владелицы, опираясь уже на Конституцию штата Техас.

Именно здесь и возникла ключевая правовая коллизия, указывает Courthouse News. В практике штата есть прецедент, по которому даже законные действия полиции не освобождают власть от обязанности компенсировать ущерб невиновным владельцам имущества. Речь идет о решении Верховного суда Техаса 1980 года, где город обязали возместить разрушенное жилье во время задержания беглецов.

Во время слушаний судьи пытались определить границу такого подхода. В частности, обсуждалось, должно ли государство компенсировать любые повреждения имущества, даже если они произошли во время спасения жизни. Один из судей привел пример с разрезанием автомобиля, чтобы вытащить человека после аварии. Другие судьи отметили, что такие ситуации могут отличаться от случаев, когда силовая операция не связана с непосредственным спасением.

Представитель владелицы дома подчеркнул, что в этом деле заложницу освободили еще до начала штурма. Именно поэтому, по его мнению, применение силы и разрушение имущества нельзя автоматически считать оправданными без компенсации.

Ожидается, что решение суда определит, должны ли органы власти возмещать убытки гражданам в подобных случаях. Оно может стать ориентиром для будущих дел, где возникает вопрос баланса между безопасностью и правом собственности.

суд США

Судебно-юридическая газета

