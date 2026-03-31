Минфин США объявил об отмене санкций в отношении отдельных судов РФ
17:40, 31 марта 2026
США исключили из санкционного списка три российских контейнеровоза.
Соединенные Штаты Америки отменили санкции в отношении трех российских судов. Соответствующее решение опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
В ведомстве уточнили, что ограничения сняты с контейнеровозов Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay.
Все суда, с которых были сняты санкции, ходят под российским флагом.
Ранее США отменили санкции против Минфина Беларуси, Банка развития и «Беларуськалия».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.