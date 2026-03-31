Минфин США объявил об отмене санкций в отношении отдельных судов РФ

США исключили из санкционного списка три российских контейнеровоза.

Соединенные Штаты Америки отменили санкции в отношении трех российских судов. Соответствующее решение опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В ведомстве уточнили, что ограничения сняты с контейнеровозов Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay.

Все суда, с которых были сняты санкции, ходят под российским флагом.

Ранее США отменили санкции против Минфина Беларуси, Банка развития и «Беларуськалия».

