В США судья применил санкции к двум юристам за составление документа с помощью ИИ

21:42, 6 апреля 2026
Двое юристов мэрии Нового Орлеана подали в суд документ с фейковыми ссылками, созданными с помощью искусственного интеллекта.
В США двое юристов юридического департамента города Новый Орлеан уволились после того, как расследование установило: они использовали искусственный интеллект для создания вымышленных ссылок на судебные дела в процессуальном документе, пишет WDSU.

Увольнение произошло после санкций федерального судьи, который установил, что оба адвоката подали ходатайство, содержащее девять вымышленных судебных прецедентов, сгенерированных ИИ.

Судья Окружного суда США Карл Барбье обязал юристов явиться в суд после того, как обнаружил недостоверные ссылки в ходатайстве, поданном в январе 2026 года по делу по иску Дэниела Джентри. Истец судится с городом Новый Орлеан, бывшим мэром ЛаТойей Кантрелл, полицией города и несколькими офицерами, обвиняя их в нарушении его гражданских прав.

Согласно материалам федерального суда, помощник городского прокурора Джейлен Харрис во время слушания 19 марта признал, что использовал ChatGPT для подготовки ходатайства. Он отметил, что сначала работал с базой Westlaw, но впоследствии обратился к ИИ, чтобы ускорить процесс. Харрис также признал, что не проверял, являются ли сгенерированные дела реальными, и не читал их перед включением в документ. В суде он неоднократно извинялся.

Суд установил, что его действия нарушили Правило 11, которое обязывает юристов убеждаться, что их процессуальные документы основываются на реальных фактах и нормах права.

Заместитель городского прокурора Джеймс Рокмор также извинился. Как руководитель Харриса, он проверял документ перед подачей, но не обратил внимания на странное оформление вымышленных ссылок, представленных в виде маркированного списка. Суд отметил, что Рокмор несет большую ответственность, поскольку имеет 30-летний юридический опыт и выполнял функции надзора.

В городском юридическом департаменте сообщили, что новая политика по ИИ вступила в силу 27 марта.

В заявлении городской прокурорки Шарлайн Гипсон указано, что офис стремится обеспечить точность в ведении юридических дел и уже внедрил обязательное раскрытие фактов использования ИИ и ежегодную сертификацию соблюдения новых правил. Политика учитывает как преимущества технологий, так и риски их злоупотребления.

В решении от 20 марта судья Барбье отметил, что адвокаты искренне раскаялись, однако их действия нарушили профессиональные стандарты.

Суд обязал Харриса выплатить штраф в $250, а Рокмора — $1000. В отношении первого заместителя городского прокурора Корвина Сент-Реймонда штраф не применили, но вынесли официальное предупреждение из-за ненадлежащего контроля за использованием ИИ в подразделении.

Лента новостей

