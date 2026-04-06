У США суддя застосував санкції до юристів за складання документу за допомогою ШІ

21:42, 6 квітня 2026
Двоє юристів мерії Нового Орлеана подали до суду документ із фейковими посиланнями, створеними за допомогою штучного інтелекту.
У США двоє юристів юридичного департаменту міста Новий Орлеан звільнилися після того, як розслідування встановило: вони використали штучний інтелект для створення вигаданих посилань на судові справи в процесуальному документі, пише WDSU.

Звільнення відбулося після санкцій федерального судді, який встановив, що обидва адвокати подали клопотання, яке містило дев’ять вигаданих судових прецедентів, згенерованих ШІ.

Суддя Окружного суду США Карл Барб’є зобов’язав юристів з’явитися до суду після того, як виявив неправдиві посилання у клопотанні, поданому в січні 2026 року у справі за позовом Деніела Джентрі. Позивач судиться з містом Новий Орлеан, колишнім мером ЛаТойєю Кантрелл, поліцією міста та кількома офіцерами, звинувачуючи їх у порушенні його цивільних прав.

Згідно з матеріалами федерального суду, помічник міського прокурора Джейлен Гарріс під час слухання 19 березня визнав, що використовував ChatGPT для підготовки клопотання. Він зазначив, що спочатку працював із базою Westlaw, але згодом звернувся до ШІ, щоб пришвидшити процес. Гарріс також визнав, що не перевіряв, чи є згенеровані справи реальними, і не читав їх перед включенням до документа. У суді він неодноразово вибачався.

Суд встановив, що його дії порушили Правило 11, яке зобов’язує юристів переконуватися, що їхні процесуальні документи ґрунтуються на реальних фактах і нормах права.

Заступник міського прокурора Джеймс Рокмор також перепросив. Як керівник Гарріса, він перевіряв документ перед поданням, але не звернув уваги на дивне оформлення вигаданих посилань, поданих у вигляді маркованого списку. Суд зазначив, що Рокмор несе більшу відповідальність, оскільки має 30-річний юридичний досвід і виконував функції нагляду.

У міському юридичному департаменті повідомили, що нова політика щодо ШІ набула чинності 27 березня.

У заяві міської прокурорки Шарлайн Гіпсон зазначено, що офіс прагне забезпечити точність у веденні юридичних справ і вже впровадив обов’язкове розкриття фактів використання ШІ та щорічну сертифікацію дотримання нових правил. Політика враховує як переваги технологій, так і ризики їхнього зловживання.

У рішенні від 20 березня суддя Барб’є зазначив, що адвокати щиро розкаялися, однак їхні дії порушили професійні стандарти.

Суд зобов’язав Гарріса сплатити штраф у $250, а Рокмора — $1000. Щодо першого заступника міського прокурора Корвіна Сент-Реймонда штраф не застосували, але винесли офіційне попередження через неналежний контроль за використанням ШІ в підрозділі.



