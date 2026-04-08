Украина откроет посольство в Сирии — МИД начал подготовку и ищет помещение

16:05, 8 апреля 2026
Дамаск также готовится возобновить работу своего посольства в Киеве.
Министерство иностранных дел Украины начало практическую подготовку к открытию посольства в Сирии. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

По словам Тихого, в январе 2026 года Украина получила официальное согласие сирийской стороны на открытие дипломатического учреждения в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В МИД уже утвердили план мероприятий для запуска работы посольства.

«Уже началась реализация этого приказа, продолжается работа над штатным расписанием этого дипучреждения и осуществляется поиск помещения», — рассказал Тихий, передает «Интерфакс-Украина».

Также, по словам спикера, Сирия выразила готовность в ближайшее время возобновить работу своего посольства в Киеве.

Ранее стороны договорились о взаимном восстановлении дипломатических представительств в Дамаске и Киеве.

В МИД считают, что открытие посольств станет новым этапом в развитии двусторонних отношений между Украиной и Сирией.

