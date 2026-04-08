Україна відкриє посольство в Сирії — МЗС почало підготовку та шукає приміщення

Дамаск також готується відновити роботу свого посольства в Києві.

Міністерство закордонних справ України розпочало практичну підготовку до відкриття посольства в Сирії. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

За словами Тихого, у січні 2026 року Україна отримала офіційну згоду сирійської сторони на відкриття дипломатичної установи відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

У МЗС уже затвердили план заходів для запуску роботи посольства.

«Розпочалася вже реалізація цього наказу і триває робота над штатним розписом цієї дипустанови і здійснюється пошук приміщення», — розповів Тихий, передає «Інтерфакс-Україна».

Також, за словами речника, Сирія висловила готовність найближчим часом відновити роботу свого посольства в Києві.

Раніше сторони домовилися про взаємне відновлення дипломатичних представництв у Дамаску та Києві.

У МЗС вважають, що відкриття посольств стане новим етапом у розвитку двосторонніх відносин між Україною та Сирією.

