  1. У світі
  2. / В Україні

Україна відкриє посольство в Сирії — МЗС почало підготовку та шукає приміщення

16:05, 8 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дамаск також готується відновити роботу свого посольства в Києві.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ України розпочало практичну підготовку до відкриття посольства в Сирії. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Тихого, у січні 2026 року Україна отримала офіційну згоду сирійської сторони на відкриття дипломатичної установи відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

У МЗС уже затвердили план заходів для запуску роботи посольства.

«Розпочалася вже реалізація цього наказу і триває робота над штатним розписом цієї дипустанови і здійснюється пошук приміщення», — розповів Тихий, передає «Інтерфакс-Україна».

Також, за словами речника, Сирія висловила готовність найближчим часом відновити роботу свого посольства в Києві.

Раніше сторони домовилися про взаємне відновлення дипломатичних представництв у Дамаску та Києві.

У МЗС вважають, що відкриття посольств стане новим етапом у розвитку двосторонніх відносин між Україною та Сирією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Сирія МЗС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

Пошук і зміна адвоката не виправдовують пропуск строку звернення до суду — позиція ВС

ВС підтвердив, що зміна адвокатів і отримання безоплатної правничої допомоги не є поважними причинами пропуску строку звернення до суду.

Дорожні карти від ДПС: як правильно подати Таблицю даних у 2026 році

Податкова запускає практичні дорожні карти для бізнесу.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]