В Белом доме выдвинули ультиматум по Ормузскому проливу: какие требования к Ирану

США настаивают на отмене каких-либо ограничений в Ормузском проливе для танкеров и газовозов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что выступают против любых сборов, которые Иран может вводить за проход нефтяных судов вблизи своих берегов. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По её словам, одной из ключевых задач президента является обеспечение беспрепятственной работы стратегического морского маршрута. В Вашингтоне настаивают, что этот путь должен оставаться открытым для всех нефтяных танкеров и судов со сжиженным природным газом без каких-либо ограничений или платежей.

В Белом доме подчёркивают, что свободное судоходство является критически важным для стабильности мирового энергетического рынка.

Ранее позиция Трампа была иной — он допускал возможность введения совместных сборов США и Ираном в рамках потенциального сотрудничества. Однако сейчас, судя по новым заявлениям, Вашингтон делает ставку на полностью свободный проход судов.

Также Кэролайн Левитт сообщила о значительном росте объёмов перевозок в среду — сразу после достижения договорённостей между США и Ираном о прекращении огня.

Ормузский пролив остаётся одной из ключевых транспортных артерий мира: через него проходит около 20% глобальных поставок сырой нефти, а также значительная часть сжиженного природного газа. Любые ограничения или дополнительные сборы на этом маршруте могут быстро повлиять на цены на энергоносители в мире, поэтому вопрос его открытости имеет глобальное значение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.