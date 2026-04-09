  1. В мире

В Белом доме выдвинули ультиматум по Ормузскому проливу: какие требования к Ирану

08:48, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
США настаивают на отмене каких-либо ограничений в Ормузском проливе для танкеров и газовозов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что выступают против любых сборов, которые Иран может вводить за проход нефтяных судов вблизи своих берегов. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По её словам, одной из ключевых задач президента является обеспечение беспрепятственной работы стратегического морского маршрута. В Вашингтоне настаивают, что этот путь должен оставаться открытым для всех нефтяных танкеров и судов со сжиженным природным газом без каких-либо ограничений или платежей.

В Белом доме подчёркивают, что свободное судоходство является критически важным для стабильности мирового энергетического рынка.

Ранее позиция Трампа была иной — он допускал возможность введения совместных сборов США и Ираном в рамках потенциального сотрудничества. Однако сейчас, судя по новым заявлениям, Вашингтон делает ставку на полностью свободный проход судов.

Также Кэролайн Левитт сообщила о значительном росте объёмов перевозок в среду — сразу после достижения договорённостей между США и Ираном о прекращении огня.

Ормузский пролив остаётся одной из ключевых транспортных артерий мира: через него проходит около 20% глобальных поставок сырой нефти, а также значительная часть сжиженного природного газа. Любые ограничения или дополнительные сборы на этом маршруте могут быстро повлиять на цены на энергоносители в мире, поэтому вопрос его открытости имеет глобальное значение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Иран

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]